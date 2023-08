FUSSBALL: Bayern München in Topf eins, Borussia Dortmund und RB Leipzig in Topf zwei, Union Berlin in Topf vier: In Monaco werden ab 18 Uhr die Gruppen für die kommende Champions-League-Saison ausgelost. Die Bayern könnten unter anderem auf Rekordtitelträger Real Madrid treffen, für den BVB und RB sind mit Benfica Lissabon oder Feyenoord Rotterdam auch vermeintliche leichte Gruppenköpfe möglich. Union hingegen droht als Neuling eine Hammergruppe. Spannend auch: Welche Gegner bekommt der ukrainische Klub Schachtjor Donezk, der seine Heimspiele in Hamburg austragen wird?

FUSSBALL: Hansi Flick nominiert am Donnerstag seinen Kader für die Länderspiele im September gegen Japan und Frankreich. Der angezählte Bundestrainer muss mit Blick auf die Heim-EM liefern, die Zeit der Experimente ist vorbei.

TENNIS: In der zweiten Runde der US Open kommt es am Donnerstag Ortszeit in New York zum deutschen Duell: Alexander Zverev trifft nach seinem lockeren Auftaktsieg auf seinen Landsmann Daniel Altmaier. Im Einsatz sind zudem der Weltranglistenerste Spanier Carlos Alcaraz, Daniil Medwedew und Jannik Singer aus Italien.

FUSSBALL: Der späte 1:1-Ausgleichstreffer aus dem Hinspiel könnte zum Verhängnis werden: Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Quali-Rückspiel gegen Lewski Sofia vor heimischem Publikum unbedingt gewinnen, um in die Gruppenphase der Conference League einzuziehen. Doch klappt das auch ohne Topstürmer Randal Kolo Muani? Der Franzose fehlte beim Abschlusstraining und will seinen Wechsel zu Paris St. Germain erzwingen. Um 20.30 Uhr rollt der Ball.