Bayer Leverkusen und der SC Freiburg können in der Europa League einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. Während Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen ab 18.45 Uhr bei Qarabag Agdam sogar das Achtelfinal-Ticket lösen kann, hat Freiburg ab 21.00 Uhr den TSC Backa Topola aus Serbien zu Gast. In der Conference League hofft derweil Eintracht Frankfurt ab 18.45 Uhr bei HJK Helsinki auf den den dritten Sieg im vierten Spiel.

Die deutschen Eishockey-Frauen starten erstmals zusammen mit den Männern in ein Heimturnier. Das Team um Nationaltorhüterin Sandra Abstreiter eröffnet am Donnerstag ab 19.45 Uhr gegen Dänemark den Deutschland Cup in Landshut, ehe 24 Stunden später die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis erstmals nach dem Silbercoup bei der WM auf heimisches Eis zurückkehrt.

Für das deutsche Tennis-Team um Tatjana Maria und Laura Siegemund beginnt in Sevilla die Finalrunde des Billie Jean King Cups. Erster Gegner in der Vorrunde ist Italien, los geht es um 10.00 Uhr. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Halbfinale des Nationenwettbewerbs der zwölf weltbesten Frauen-Teams.