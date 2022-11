Köln (SID) - Für Sebastian Vettel beginnt das letzte Grand-Prix-Wochenende der Karriere, für Mick Schumacher das vorerst letzte: Im Vorfeld des abschließenden Saison-Laufs zur Formel-1-WM in Abu Dhabi herrscht bei den beiden deutschen Piloten Abschiedsstimmung. In dem Emirat stehen am Freitag (11.00 und 14.00 Uhr) die ersten zwei Trainingssessions an.

In der Deutschen Eishockey Liga wird am Freitagabend sechsmal gespielt. Das brisanteste Duell steigt ab 19.30 Uhr in Ingolstadt, wo der ERC die Adler Mannheim empfängt. Vor Beginn des Spieltags lagen die beiden Kontrahenten auf Platz drei und zwei der Tabelle. Der angeschlagene Meister Eisbären Berlin, derzeit nur 13., kämpft gegen die Bietigheim Steelers um dringend benötige Punkte.