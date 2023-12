Vor dem Abschluss des erfolgreichsten Jahres der Vereinsgeschichte bekommt es Champions-League-Sieger Manchester City mit einem ganz besonderen Gegner zu tun. Im Finale der Klub-WM trifft City am Freitag ab 19.00 Uhr im saudi-arabischen Dschidda auf Fluminense aus Brasilien, Gewinner der Copa Libertadores. Gegen das Team um Coach Fernando Diniz, in Personalunion Interimscoach der Selecao, und Altstar Marcelo könnten die Citizens ihren fünften Titel in diesem Jahr einfahren.

Bayern München und Alba Berlin könnten mit einer perfekten EuroLeague-Woche in die Weihnachtstage gehen. Am 16. Spieltag liegen den beiden deutschen Vertretern allerdings schwere Brocken im Weg. Die Tabellenvorletzten aus Berlin treffen nach ihrem Coup am Dienstag gegen das europäische Spitzenteam des FC Barcelona in heimischer Halle auf den Achten Fenerbahce Istanbul (20.15 Uhr). Die Bayern, am Mittwoch siegreich gegen Anadolu Efes, könnten im Kampf um die Play-in-Plätze gegen die siebtplatzierte AS Monaco (20.30 Uhr) den zweiten Erfolg binnen drei Tagen einfahren.

Bei der Darts-WM kämpfen die ersten beiden Deutschen darum, nach Weihnachten auf die Bühne des Londoner "Ally Pally" zurückkehren zu dürfen. Martin Schindler bekommt es in seinem Auftaktmatch in der zweiten Runde ab circa 21.10 Uhr mit Jermaine Wattimena aus den Niederlanden zu tun. Unmittelbar vor Schindlers Partie spielt Florian Hempel um den Einzug in die dritte Runde. Der Wahl-Kölner trifft auf den an Nummer 15 gesetzten Belgier Dimitri van den Bergh.