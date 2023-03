Vize-Weltmeister Frankreich steht zum Auftakt in die EM-Qualifikation vor einer schweren Hürde.

Köln (SID) - Vize-Weltmeister Frankreich steht zum Auftakt in die EM-Qualifikation vor einer schweren Hürde. Auf dem Weg zur EURO in Deutschland empfangen Les Bleus um 20.45 Uhr die Niederlande. Nach dem Rücktritt mehrerer Leistungsträger führt Superstar Kylian Mbappe die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps aufs Feld. Die Elftal muss dagegen wegen eines Virus auf ein Quintett um Matthijs de Ligt verzichten. Zeitgleich gastiert zudem ein runderneuertes Belgien bei den Schweden um Altstar Zlatan Ibrahimovic.

Einen Tag vor der A-Nationalmannschaft bestreitet die deutsche U21-Auswahl ihr erstes Länderspiel des Jahres. Schon mit der EM vor Augen trifft das Team von Trainer Antonio Di Salvo um 18.15 Uhr in Frankfurt auf Japan. Di Salvo muss dabei auf fünf Profis verzichten, die den Sprung ins Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick geschafft haben.

Die Abschiedstournee eines der größten Kombinierer Deutschlands beginnt. Eric Frenzel geht beim Weltcup-Finale im finnischen Lahti ein letztes Mal an den Start. Doch noch steht unter anderem der Teamsprint um 10.00 Uhr und 12.30 Uhr an, bevor Frenzels Laufbahn nach dem Einzel am Sonntag dann wirklich endet.