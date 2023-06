Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 30. Juni

FORMEL 1: Max Verstappen dominiert die Formel 1 nach Belieben - und nun steht auch noch das Heimrennen seines Red-Bull-Rennstalls an. Dass der Niederländer beim Großen Preis von Österreich gestürzt werden kann, ist unwahrscheinlich. Schließlich gewann Verstappen in der Steiermark bereits viermal, nirgendwo war er erfolgreicher. Am Freitag gehts ins Qualifying, in dem Verstappen den Grundstein für den vierten Start-Ziel-Sieg in Serie legen kann. Los geht es um 17 Uhr.

REITEN: Beim prestigeträchtigen CHIO in Aachen stehen die ersten Teilprüfungen in der Vielseitigkeit auf dem Programm. In der Dressur (ab 8.30 Uhr) und im Springen (ab 17.45 Uhr) sind der dreimalige Olympiasieger Michael Jung und Titelverteidigerin Sandra Auffahrt favorisiert. Zudem werden beim Preis von NRW die Sieger im Springen (ab 12.50 Uhr) ermittelt.

EUROPASPIELE: Die European Games in Polen neigen sich dem Ende entgegen. Am drittletzten Tag der Spiele fallen noch in fünf Sportarten Medaillenentscheidungen, darunter im Kanu Slalom (ab 13.15 Uhr), Schießen (ab 15 Uhr), Teqball (ab 17.20 Uhr) und Fechten (ab 18 Uhr). Der größte Publikumsmagnet wird sicherlich die Großschanze in Zakopane sein, wo die Skispringerinnen ab 17.30 Uhr um Edelmetall kämpfen.