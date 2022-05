Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 11. Mai

Köln (SID) - Für zwei deutsche Handball-Schwergewichte beginnt mit dem Viertelfinale die heiße Phase der Champions League, Ziel ist für beide Teams der erste Schritt in Richtung Final Four in Köln: Der THW Kiel bestreitet ab 20.45 Uhr sein Hinspiel bei Paris St. Germain, die SG Flensburg-Handewitt empfängt ab 18.45 Uhr den FC Barcelona.

Nach der Bekanntgabe des EM-Endspielortes für 2024 wird am zweiten Tag des UEFA-Kongresses auf dem Wiener Messegelände ab 10.00 Uhr weiter diskutiert. Unter anderem könnte die umstrittene Champions-League-Reform formal abgesegnet werden. Das Exekutivkomitee hatte die Veränderung, die unter anderem eine Vergabe an Wildcards für renommierte Klubs vorsieht, bereits durchgewunken, die Zustimmung des Kongresses steht noch aus.