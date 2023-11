Bei den ATP-Finals in Turin kann Alexander Zverev einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen.

Bei den ATP-Finals in Turin kann Alexander Zverev einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Nach dem Traumauftakt und dem Erfolg gegen den spanischen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz trifft die deutsche Nummer eins auf den formstarken Russen Daniil Medwedew. Los geht es nicht vor 21.00 Uhr. Zuvor spielt Alcaraz gegen den vierten Gruppengegner Andrej Rublew um den Turnierverbleib.

Auftakt in der Champions League für die Fußballerinnen von Bayern München: Nach dem Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison sind die Ziele in diesem Jahr groß, das Team von Trainer Alexander Straus ist dazu noch ungeschlagen. Doch mit der AS Rom kommt direkt ein Topgegner in die bayrische Landeshauptstadt. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft in Indonesien auf den vermeintlich schwächsten Gruppengegner - und will frühzeitig das Achtelfinale klarmachen. Ab 13.00 Uhr rollt der Ball in Bandung gegen Ozeanienmeister Neuseeland, den Auftakt hatte der Nachwuchs des Deutschen Fußball Bundes gegen Mexiko souverän mit 3:1 gewonnen.