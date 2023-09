Bayern München startet seine Titelmission in der Champions League: Nachdem zuletzt dreimal nacheinander bereits im Viertelfinale Schluss war, wollen die Bayern in dieser Saison mehr. Zunächst steht aber der Auftakt der Gruppenphase an, ab 21.00 Uhr geht es gegen Englands Rekordmeister Manchester United. Davor feiert Union Berlin sein Debüt in der Königsklasse - und das beim Rekordsieger Real Madrid. Anstoß in Spaniens Hauptstadt ist um 18.45 Uhr.

Für die deutschen Volleyballerinnen geht es beim Qualifikationsturnier für die Sommerspiele 2024 in Paris Schlag auf Schlag weiter. Ab 20.30 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Vital Heynen im polnischen Lodz auf Slowenien. Es ist das vierte von insgesamt sieben Spielen, bislang gab es drei Siege.