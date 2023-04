Im Rennen um die englische Fußballmeisterschaft steht das wegweisende Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal an.

Im Rennen um die englische Fußballmeisterschaft steht das wegweisende Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal an. Mit einem Heimsieg können die Skyblues den Rückstand zum Spitzenreiter aus London auf zwei Punkte verkürzen, City hat noch zwei Spiele in der Hinterhand und weiter die Chance auf das Triple mit Titeln in der Champions League, Meisterschaft und im FA-Cup. Anpfiff ist um 21.00 Uhr MESZ.

Am 31. Spieltag der Basketball Bundesliga droht medi Bayreuth der Abstieg. Verliert der Tabellenletzte zu Hause gegen die MLP Academics Heidelberg, sind die letzten Hoffnungen dahin. Bayreuth hatte zuletzt in Frankfurt den ersten Auswärtssieg nach 431 Tagen gefeiert. Das Spiel gegen die bereits geretteten Heidelberger beginnt um 19.00 Uhr.

Bei der Schach-WM in Astana/Kasachstan naht die Entscheidung. Vor der zwölften Partie führt der Russe Jan Nepomnjaschtschi mit 6:5 gegen Ding Liren aus China, 7,5 Punkte sind für den Sieg notwendig. Los geht es um 11.00 Uhr MESZ.