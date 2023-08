Der Auftakt verlief mühelos, nun will Novak Djokovic in die dritte Runde der US Open einziehen.

Der Auftakt verlief mühelos, nun will Novak Djokovic in die dritte Runde der US Open einziehen. Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger, der nach dem Turnier definitiv die Nummer eins der Welt wird, trifft in seinem Match auf Bernabe Zapata Miralles aus Spanien. Djokovic, Sieger der Australian Open und der French Open, ist klar favorisiert.

An ihrem Ruhetag erfährt die deutsche Nationalmannschaft, gegen welche Gegner es bei der Basketball-WM in der Zwischenrunde geht. Slowenien mit Superstar Luka Doncic in seinen Reihen kann sich in der Gruppe F zum Weiterkommen gegen Außenseiter Kapverdische Inseln ab 13.30 Uhr MESZ sogar eine Niederlage leisten, wenn sie nicht sehr hoch ausfällt - ist also praktisch schon weiter. Auch Georgien muss um 10.00 Uhr gegen das noch sieglose Schlusslicht Venezuela nicht unbedingt gewinnen, um die zweite Gruppenphase zu erreichen.

Die deutschen Volleyballer starten in die Europameisterschaft: Gegen Estland soll zum Auftakt ein Sieg her Das Spiel in Perugia beginnt um 18.00 Uhr. Dem DVV-Team steht Starangreifer Georg Grozer wieder zu Verfügung, der nach der EM 2021 eine Nationalmannschaftspause eingelegt hatte. "Georg ist unser Fixstern", sagt Kapitän Lukas Kampa.