Oscar Otte und Maximilian Marterer sind heiß, und wenn der englische Regen es zulässt, dann geht es für beide am Mittwoch weiter: Nach ihren überzeugenden Auftaktsiegen in Wimbledon sollen die deutschen Profis beim ältesten Tennisturnier der Welt ihre Zweitrunden-Matches bestreiten. Während Otte auf den Kolumbianer Daniel Elahi Galan trifft, misst sich Marterer mit dem US-Amerikaner Michael Mmoh. Wer schafft es in Runde drei?

Der Start der Tour de France im Baskenland war turbulent, zur ersten echten Kraftprobe für die Top-Favoriten um Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar kommt es aber auf der fünften Etappe. Die Pyrenäen-Ouvertüre führt über 162,7 km von Pau nach Laruns und stellt den Fahrern ungewohnt früh im Tour-Verlauf einen "Hors-Categorie"-Berg in den Weg. Wechselt das Gelbe Trikot seinen Träger?