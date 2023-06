Vor einem Jahr hatte Zverev in Paris eine schwere Knöchelverletzung erlitten, diese böse Erinnerung will er nun mit einer sehr schönen überschreiben.

Vor einem Jahr hatte Alexander Zverev im Halbfinale von Paris eine schwere Knöchelverletzung erlitten, diese böse Erinnerung will er nun mit einer sehr schönen überschreiben: Am Mittwochnachmittag kann die deutsche Nummer eins erneut den Sprung in die Vorschlussrunde von Roland Garros schaffen, im Weg steht der Argentinier Tomas Martin Etcheverry - eine auf den ersten Blick lösbare Aufgabe für den gut aufgelegten Zverev. Das Viertelfinal-Match wird nicht vor 15.00 Uhr beginnen.

Der kleinste Europacup liefert erneut ein Finale zweier Traditionsvereine: West Ham United trifft am Mittwoch in Prag auf die AC Florenz - die Engländer hoffen auf ihren ersten Titel seit dem Sieg im FA Cup 1980, die Fiorentina hat 2001 zuletzt etwas gewonnen: Den nationalen Pokal in Italien. Beide spielen ab 21.00 Uhr den Nachfolger der AS Rom aus. Die Italiener hatten vor einem Jahr den Premierentitel der Conference League geholt, damals war Feyenoord Rotterdam der Finalgegner.

Der THW Kiel kann am Mittwochabend ab 19.05 Uhr die Grundlage für eine Rückkehr auf Deutschlands Handball-Thron legen. Gewinnen die Zebras ihr Heimspiel gegen die HSG Wetzlar, dann ist der deutsche Meistertitel schon einen Spieltag vor Schluss ganz nah - und könnte sogar am Donnerstag schon vergeben sein. Dann bestreitet Verfolger und Titelverteidiger SC Magdeburg sein vorletztes Saisonspiel gegen den TVB Stuttgart.