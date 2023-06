Die DFB-Elf trifft auf die Ukraine, in Stuttgart beginnt das ATP-Turnier, Tatjana Maria startet in die Rasensaison - die Sport-Höhepunkte am Montag.

Am Montag um 18.00 Uhr empfängt die deutsche Nationalmannschaft das Team aus der Ukraine zum "Friedensspiel". Für die Spieler der Ukraine ist Bremen der Start in eine kleine Auszeit vom Krieg in der Heimat. Für den Deutschen Fußball Bund (DFB) ist die Partie außerdem ein Jubiläum: Es ist das 1000. Spiel der Verbandsgeschichte.

Nach der kurzfristigen Absage von Alexander Zverev sind beim ATP-Turnier in Stuttgart die Augen auf Deutschlands Nummer zwei Jan-Lennard Struff gerichtet. Der Warsteiner spielt in der ersten Runde gegen den Chinesen Zhizhen Zhang. Neben Struff greifen am Montag auch Daniel Altmaier gegen Christopher O'Connell und Oscar Otte gegen Gregoire Barrere ins Turniergeschehen ein.

Beim WTA-Turnier in Nottingham beginnt für Tatjana Maria, aktuell Deutschlands Nummer eins, die Rasensaison. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 trifft in der ersten Runde auf die Chinesin Zhang Shuai.

Nach dem Prolog am Vortag steht am Montag die 2. Etappe der 86. Tour de Suisse auf dem Plan. Über rund 174 Kilometer geht es ab 13.00 Uhr von Beromünster nach Nottwil. Die Etappe ist zwar nicht komplett flach, bietet aber dennoch den Sprintern eine gute Chance auf den Etappensieg.