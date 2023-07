Beim heiß ersehnten Grand Depart der 110. Tour de France geht es gleich zur Sache. Nach 31 Jahren kehrt die Große Schleife zum Auftakt ins radsportverrückte Baskenland zurück, wo ein kniffliger Rundkurs auf die 176 Fahrer wartet. Über 182 km und mehr als 3300 Höhenmeter rast das Feld teils an der Atlantikküste entlang - mit Start und Ziel in der Altstadt von Bilbao. Sieben Deutsche sind am Start.

Beim Großen Preis von Österreich steht der Samstag ganz im Zeichen des Sprint-Formats, dessen Sieger acht WM-Punkte ergattert. Mittags wird die Startreihenfolge in einem eigenen Qualifying ausgefahren, am Nachmittag folgt ab 16.30 Uhr das Sprintrennen über ein gutes Drittel der Grand-Prix-Distanz.

Beim CHIO in Aachen geht es für die deutsche Dressurmannschaft um den Sieg im Nationenpreises. Ab 8.15 Uhr muss das Team die Führung vor Dänemark und Großbritannien verteidigen, nachdem es im letzten Jahr wegen der Disqualifikation von Isabell Werth und Quantaz "nur" Silber gegeben hatte.