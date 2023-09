Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 16. September

Nach dem Gipfel in der Fußball-Bundesliga zwischen Meister Bayern München und Bayer Leverkusen wird der vierte Spieltag am Samstag mit sechs Begegnungen fortgesetzt. Dabei steht Vizemeister Borussia Dortmund nach bislang zumeist enttäuschenden Vorstellungen beim SC Freiburg bereits unter hohem Druck. Außer Freiburg treffen von den insgesamt sechs schärfsten Verfolgern des Führungsduos Ex-Meister VfL Wolfsburg und Champions-League-Neuling Union Berlin im direkten Vergleich aufeinander. Pokalsieger RB Leipzig empfängt den noch sieglosen FC Augsburg, während der Überraschungsdritte VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln antreten müssen. Außerdem spielen in der Abendbegegnung der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt gegeneinander.

Nach dem Abschied aus Europa für die laufende Saison sehen Experten Chancen für ein Ende der erdrückenden Dominanz von Seriensieger Max Verstappen und Red Bull beim Großen Preis von Singapur. Das Qualifying am Samstag ab 15.00 Uhr kann erste Hinweise liefern.

Ohne Olympiasieger Alexander Zverev muss das deutsche Davis-Cup-Team ab Samstag in Mostar gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina um den Klassenerhalt in der Weltgruppe kämpfen. Als Nummer eins geht erstmals Daniel Altmaier auf den Platz, er trifft zum Auftakt ab 12 Uhr auf Nerman Fatic. Anschließend spielt Yannick Hanfmann das zweite Einzel gegen Damir Dzumhur.