21 Jahre nach dem historischen Titelgewinn will der SC Magdeburg in der Champions League erneut ins Finale vorstoßen. Im Halbfinale gegen Titelverteidiger FC Barcelona ist der SCM zwar Außenseiter, bei den vergangenen beiden Klub-Weltmeisterschaften gelang jedoch jeweils der Sieg über die Starauswahl aus Spanien. Anpfiff zum Final Four in der Kölner Lanxess Arena ist um 15.15 Uhr.

Im Berliner Olympiastadion werden am Samstag die Special Olympics World Games eingeläutet, rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern treten in 26 Sportarten gegeneinander an. Die Eröffnungsfeier der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung findet ab 20.15 Uhr vor 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt.

In Montreal steigt um 22.00 Uhr das Qualifying zum achten Lauf der Formel-1-WM. Beim Großen Preis von Kanada ist Champion Max Verstappen im Red Bull erneut klarer Favorit. Mercedes mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton will den Abstand nach vorne weiter verkürzen.

Wenige Tage nach dem "Fly-By" der Ocean-Race-Crews um Boris Herrmann startet in Kiel das größte Segelevent der Welt in seine 143. Auflage, gut 4500 Segler aus mehr als 60 Nationen nehmen an den Segel-Wettbewerben in der Kieler Förde teil. Die Veranstaltung wird um 19.30 Uhr auf der Rathausbühne eröffnet.