In der Fußball-Bundesliga wird nach dem Saisoneröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München die erste Runde am Samstag mit sechs weiteren Begegnungen fortgesetzt. Dabei steht das Duell der mutmaßlichen Bayern-Jäger zwischen Bayer Leverkusen und Pokalsieger RB Leipzig im Blickpunkt. Vizemeister Borussia Dortmund als vierter Titelkandidat empfängt am Abend den Westrivalen 1. FC Köln. Der 1. FC Heidenheim feiert außerdem beim VfL Wolfsburg seine Premiere im Oberhaus, die TSG Hoffenheim empfängt den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach muss beim FC Augsburg antreten, und der VfB Stuttgart hat gegen den VfL Bochum Heimrecht.

Spitzenreiter Hansa Rostock will in der 2. Fußball-Bundesliga im zweiten Teil des 3. Spieltages am Samstag seine weiße Weste wahren und die Tabellenführung festigen. Die Kogge ist gegen den noch sieglosen Ex-Bundesligisten Hannover 96 auch durch den Heimvorteil in der Favoritenrolle. Rostocks Verfolger Hamburger SV will Hansa durch einen Erfolg gegen den noch punktlosen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC mindestens auf den Fersen bleiben. Außerdem treffen in einem Westduell Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn sowie die SpVgg Greuther Fürth und der FC St. Pauli aufeinander.

In Budapest beginnt am Samstag die Leichtathletik-WM. In den Männer-Entscheidungen über 20 km Gehen und im Kugelstoßen gehören Aktive ebenso wenig zu den Medaillenkandidaten wie im 10.000-m-Rennen der Frauen und in der 4x400m-Mixed-Staffel.

Nach den "Danas" greifen bei Hockey-EM in Mönchengladbach am Samstag auch die Herren der deutschen Gastgeber ins Turniergeschehen ein. Das Weltmeister-Team wird dabei von Wales herausgefordert.