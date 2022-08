Köln (SID) - Vizemeister Borussia Dortmund empfängt am dritten Bundesliga-Spieltag Aufsteiger Werder Bremen. Nach zwei Siegen zum Auftakt kann der BVB mindestens für eine Nacht die Tabellenführung vom Titelrivalen Bayern München übernehmen. Werder wartet hingegen noch auf den ersten Erfolg, zum Start gab es zwei Remis. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Drei Stunden später peilt Pokalsieger RB Leipzig bei Union Berlin den ersten Saisonsieg an.

Am vorletzten Tag der Multisport-Großveranstaltung in München stehen in der Leichtathletik acht Entscheidungen an. Für Aufsehen dürfte der schwedische Stabhochsprung-Star Armand Duplantis sorgen, der seinen EM-Titel von Berlin verteidigen will. Aus deutscher Sicht richten sich die Blicke auf die Regattastrecke in Oberschleißheim, wo der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel um Medaillen paddelt.

Bei der EM in Rom beginnen die Freiwasser-Wettbewerbe. Das Programm am Lido di Ostia beginnt mit den 5 km (10 Uhr) und dem Marathon über 25 km (14 Uhr) jeweils parallel für Männer und Frauen. Olympiasieger Florian Wellbrock sagte seine Starts nach einer Corona-Erkrankung ab.