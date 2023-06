Erster Härtetest für die deutschen Fußballerinnen vor der WM-Titelmission: In Offenbach empfängt die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg die Auswahl des Vietnam (18.15 Uhr/ZDF). Es ist der vorletzte Formcheck vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August), der letzte Test steht am 7. Juli in Fürth gegen Sambia auf dem Programm.

Bei den Special Olympics World Games in Berlin bricht der vorletzte Tag an, bevor das Event am Sonntag endet. Derweil werden bei den Europaspielen in Krakau ebenfalls weiter Medaillen vergeben. In den Disziplinen Synchronschwimmen, Wasserspringen, Schießen, Kanu Sprint, Taekwondo, Bogenschießen, Sportklettern und 3x3 Basketball geht es Samstag um Edelmetall.

Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei der EM kämpfen die deutschen Basketballerinnen noch um einen Platz in der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Zunächst muss sich das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis im ersten Platzierungsspiel gegen Tschechien durchsetzen. Tipp-off in Ljubljana ist um 12.00 Uhr, bei einem Sieg ginge es am Sonntag gegen Serbien oder Montenegro um Platz fünf, der das Quali-Ticket bedeuten würde.