Der FC Bayern und RB Leipzig wollen am Samstag gegen Darmstadt 98 beziehungsweise den 1. FC Köln die nächsten Siege einfahren. Der noch ungeschlagene Rekordmeister empfängt beim Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer nach fast elfmonatiger Verletzungspause um 15.30 Uhr die Hessen im eigenen Stadion und kann vorläufig die Tabellenspitze übernehmen. RB muss im Topspiel gegen die zuletzt erfolgreichen, aber in der Saison generell schwachen Kölner siegen, um den Anschluss an die Top Vier halten.

Im österreichischen Sölden findet am Samstag mit dem Riesenslalom der Damen der Auftakt des Ski-alpin-Weltcups statt. Gestartet wird wie gewohnt in zwei Läufen um 10.00 und 13.00 Uhr. Mit dabei ist auch Mikaela Shiffrin. Sie geht am Samstag in ihre 13. Saison und ist mit 88 Weltcup-Siegen die erfolgreichste Skifahrerin bisher. In diesem Winter jagt sie dem Rekord von sechs Gesamtweltcup-Titeln von Annemarie Moser-Pröll hinterher.

Fährt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen am Samstag im Qualifying ab 23 Uhr wieder auf die Pole Position? In den USA stand er am Sonntag nämlich nur auf dem sechsten Startplatz. Beim Heimspiel von Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez könnte der Niederländer mit seiner elften Pole 2023 den Grundstein für einen Sieg tags darauf um 21 Uhr legen. Mit einem 16. GP-Erfolg in diesem Jahr würde er seinen Rekord von 15 aus dem letzten Jahr übertrumpfen.