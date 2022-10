Köln (SID) - Nach der ernüchternden Niederlage in der Champions League hat Xabi Alonso in Leverkusen das Ruder als Cheftrainer übernommen. Der ehemalige Welt- und Europameister debütiert am Samstag, ab 15.30 Uhr empfängt der Vorletzte den Tabellen-15. Schalke 04. Am Abend dürfte der frühere Bayern-Star Alonso dann auf seine ehemaligen Kollegen schauen. Im Topspiel ab 18.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern, ein Duell mit viel Historie, das die Dortmunder seit 2019 nicht mehr gewinnen konnten. Ein starker Auftritt unter der Woche in Sevilla dürfte dem BVB jedoch Mut machen.

Eine theoretische Chance, seinen zweiten WM-Titel in Folge perfekt zu machen, hatte Max Verstappen schon vergangenes Wochenende in Singapur. In einem Chaos-Rennen mit "null Spaß" reichte es für den Niederländer letztlich aber nur für Platz sieben. Eine neue und deutlich größere Möglichkeit bietet sich dem 25-Jährigen im Grand Prix von Japan. Mit einem Sieg und der schnellsten Rennrunde wäre ihm sein zweiter Titel bereits fünf Rennen vor Saisonende nicht mehr zu nehmen. Zunächst aber gilt es, sich im Qualifying ab 8.00 Uhr MESZ eine gute Ausgangsposition zu sichern,

Mit zwei Halbfinal-Teilnahmen haben sich die deutschen Teams bei der Mannschafts-WM in Chengdu/China bereits doppeltes Edelmetall gesichert. Die Frauen unterlagen im Halbfinale dem Olympiazweiten Japan mit 0:3 und holten damit WM-Bronze. Die Männer kämpfen in der Vorschlussrunde am Samstag ab 5.00 Uhr deutscher Zeit gegen Südkorea um den Einzug ins Endspiel, haben aber ebenfalls bereits Bronze sicher.

Nach Bronze für Anne Haug bei der Ironman-WM auf Hawaii hegt auch ein deutscher Starter bei den Männern Medaillenhoffnungen. Um 18.25 Uhr deutscher Zeit startet der zweimalige Weltmeister Patrick Lange seine Medaillen-Mission. In Abwesenheit von Jan Frodeno ist Lange die einzige deutsche Chance auf einen Podiumsplatz, klarer Favorit ist jedoch der norwegische Olympiasieger Kristian Blummenfelt.