In der Bundesliga geht der Kampf um die internationalen Wettbewerbe weiter. Beim Weltcup-Finale in Leipzig kommt es zur Entscheidung im Springreiten.

Köln (SID) - In der Bundesliga geht der Kampf um die internationalen Wettbewerbe in die heiße Phase. Für RB Leipzig kommt es gegen die TSG Hoffenheim ab 19.30 Uhr zum direkten Duell zwischen Platz vier und sechs. Auch Eintracht Frankfurt macht sich bei fünf Punkten Rückstand auf Platz sechs noch berechtigte Hoffnungen auf ein Europacupticket. Die Hessen treffen nach einem couragierten Auftritt gegen den FC Barcelona auf den fünftplatzierten SC Freiburg, los geht es um 17.30 Uhr. Außerdem ist das drittplatzierte Bayer Leverkusen beim VfL Bochum zu Gast, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

In Melbourne steht das dritte Formel-1-Rennen der Saison an. Dabei könnte es zum erneuten Showdown zwischen Weltmeister Max Verstappen und dem aktuellen WM-Führenden Charles Leclerc kommen. Der Ferrari-Pilot schnappte sich am Samstag mit einer herausragenden Schlussrunde die Pole Position, Verstappen startet direkt dahinter auf Platz zwei. Sebastian Vettel startet bei seinem Saisondebüt von Platz 17. Rennstart ist um 07.00 Uhr deutscher Zeit.

Beim Weltcup-Finale in Leipzig kommt es zur Entscheidung im Springreiten. Vor der dritten von drei Teilprüfungen liegt der Amerikaner McLain Ward auf dem 13-jährigen Wallach Contagious in Führung. Bester Deutscher ist vor dem Finale Gerrit Nieberg mit Ben auf Platz fünf. Die Entscheidung am Sonntag fällt in zwei Umläufen und einem möglichen Stechen ab 14.45 Uhr.