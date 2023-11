Titelkandidat gegen Krisenklub: Bayer Leverkusen empfängt im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga Union Berlin. Während die Werkself in dieser Saison noch ungeschlagen ist, stecken die Eisernen nach acht Liga-Pleiten in Folge überraschend mitten im Abstiegskampf. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr. Anschließend gastiert Conference-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen (17.30 Uhr), ehe RB Leipzig und der SC Freiburg ab 19.30 Uhr den Spieltag abschließen.

Nach einem bislang turbulenten Jahr steht bei Rekordmeister Bayern München die Jahreshauptversammlung an. Thomas Tuchel erlebt ab 11.00 Uhr seine erste JHV als Bayern-Trainer. Die Münchner haben nach dem Aus von Julian Nagelsmann, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, der Last-Minute-Meisterschaft und der Pokal-Blamage bewegte Monate hinter sich. Immerhin: Im Vorfeld berichtete der kicker bereits von einem Umsatzrekord beim größten deutschen Sportverein.

Das zweite Frankfurt-Game der NFL steht an. Eine Woche nach dem Topspiel Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins (21:14) kommt nun der kriselnde Rekordchampion in die Main-Metropole. Die New England Patriots, die mit Trainerlegende Bill Belichick sechs Super-Bowl-Siege seit 2002 feierten, treffen auf die Indianapolis Colts. Kick-off ist um 15.30 Uhr.

Vizeweltmeister Deutschland trifft zum Abschluss des Heimturniers auf die Slowakei. Beim traditionsreichen Deutschland Cup könnte die DEB-Auswahl ihren dritten Triumph in Serie einfahren und damit den eigenen Rekord auf zehn Turniersiege verbessern. Deutschland gewann die letzten sechs Duelle mit der Slowakei, erstes Bully in Landshut ist um 14.30 Uhr. Zuvor treffen um 11.00 Uhr Dänemark und Österreich aufeinander.