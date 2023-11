Formel-1-Premiere in den berühmtesten Straßen von Las Vegas - und Dauersieger Max Verstappen dabei nur Nebendarsteller? Im Qualifying wurde der Weltmeister von Ferrari abgehängt, Charles Leclerc geht auf der Pole vor Verstappen ins Rennen ab 07.00 Uhr deutscher Zeit - und hat dabei nur ein Ziel: Seinen ersten Saisonsieg.

Das Saisonfinale der Tennisstars in Turin, jedoch ohne Vorjahressieger Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins scheiterte trotz zweier Siege knapp in der Vorrunde. Sein Nachfolger wird am Abend gesucht.

Klappt es endlich mit der Saison-Premiere für den Skizirkus am Matterhorn? Sieben Rennen in Zermatt/Cervinia mussten bereits wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden, darunter auch die Abfahrt der Frauen am Samstag. Um 11.45 Uhr gibt es den nächsten Versuch - mit der deutschen Kira Weidle.