FUSSBALL: Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach liefern sich ein rheinisches Derby im Krisenmodus. Besonders die Kölner brauchen am 8. Spieltag endlich den ersten Saisonsieg, mit nur einem Punkt stehen sie erstmals unter Trainer Steffen Baumgart am Tabellenende der Bundesliga. Auch Gladbach ist mit nur einem Sieg aber noch nicht angekommen in dieser Saison. Los geht es in Müngersdorf um 15.30 Uhr. Um 17.30 Uhr empfängt zudem Aufsteiger 1. FC Heidenheim den FC Augsburg.

FUSSBALL: In Karlsruhe will Schalke 04 einen Neustart hinlegen. Im ersten Spiel unter Trainer Karel Geraerts soll der Absturz gestoppt werden, die erste Aufgabe beim KSC ist gleich ein Duell in den Niederungen der Tabelle. Um 13.30 Uhr geht es los, zeitgleich tritt Hertha BSC beim 1. FC Nürnberg an. Hansa Rostock empfängt zudem Holstein Kiel.

FORMEL 1: Kaum ist der Titelkampf entschieden, könnte es ein wenig Abwechslung in der Formel 1 geben. Weltmeister Max Verstappen startet im Red Bull nur von Rang sechs in den Großen Preis der USA, ganz vorne stehen in Austin zunächst drei Fahrer in drei verschiedenen Autos: Ferrari-Pilot Charles Leclerc geht von der Pole Position ins Rennen, es folgen Lando Norris im McLaren und Lewis Hamilton im Mercedes. Los geht es um 21.00 Uhr deutscher Zeit.

MOTORSPORT: Die Entscheidung im Titelkampf der DTM steht unmittelbar bevor - und könnte schon am Morgen in Hockenheim fallen. Spitzenreiter Thomas Preining im Porsche braucht nur noch zwei Punkte, um erstmals den Gesamtsieg zu holen, diese kann er schon im Qualifying einfahren - nötig ist dafür Startplatz zwei. Nur Routinier Mirko Bortolotti im Lamborghini hat noch theoretische Chancen, Preining abzufangen. Das Qualifying beginnt um 9.30 Uhr, das letzte Rennen der Saison steigt dann um 13.30 Uhr.