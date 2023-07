Einen Tag vor dem Auftaktspiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland wollen bereits die EM-Halbfinalisten Schweden und Frankreich sowie der frühere Europameister Niederlande erste Zeichen setzen. Ex-Vizeweltmeister Schweden trifft auf Südafrika, die Französinnen sind gegen Jamaika gefordert, und "Oranje" misst sich mit Portugal.

In der Formel-1-WM wird am Sonntag der Große Preis von Ungarn gestartet. Der niederländische Titelverteidiger Max Verstappen peilt dabei in Budapest seinen siebten Grand-Prix-Erfolg in Serie an. Als schärfster Rivale des Red-Bull-Piloten gilt sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez.

Der Champagner steht kalt, die müden Fahrer sehnen die abschließenden Feierlichkeiten herbei: Zum Abschluss der Tour de France dürfte die nur 115,1 km lange Triumphfahrt nach Paris am Sonntag wie so oft zur Bummeltour werden, ehe die Sprinterteams gegen Ende auf den Champs-Elysees noch ein letztes Mal ernst machen. Das Gelbe Trikot wird aber traditionell nicht mehr attackiert.