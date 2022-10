Union Berlin will seine Spitzenposition in der Bundesliga weiter festigen und bekommt es dafür mit dem vermeintlich leichtesten Gegner zu tun.

Köln (SID) - Union Berlin will seine Spitzenposition in der Bundesliga weiter festigen und bekommt es dafür mit dem vermeintlich leichtesten Gegner zu tun: Die formstarken Berliner sind um 15.30 Uhr beim Tabellenschlusslicht VfL Bochum zu Gast. Ab 17.30 Uhr bestreitet dann Schalke 04 sein erstes Spiel nach der Entlassung von Trainer Frank Kramer. Mit Interimscoach Matthias Kreuzer geht es für die Königsblauen im Abstiegskracher bei Hertha BSC um wichtige Punkte.

Max Verstappen und Red Bull können beim Großen Preis der USA schon wieder die Korken knallen lassen. Holen Weltmeister Verstappen und Sergio Perez gemeinsam 26 Punkte, ist ihnen aus eigener Kraft die Konstrukteurs-WM sicher. Auf der Pole Position in Austin steht allerdings Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Auch Mick Schumacher wünscht sich Punkte im Kampf um einen neuen Vertrag, startet aber weit hinten. Rennstart ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Die alpinen Skirennfahrer starten traditionell in Sölden in die neue Saison. Nachdem am Samstag der Riesenslalom der Frauen abgesagt werden musste, hoffen die Männer um Linus Straßer und Alexander Schmid am Sonntag auf besseres Wetter. Der erste Durchgang auf dem Rettenbachferner startet um 10 Uhr.