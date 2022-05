Köln (SID) - Für die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth ist Gastgeber Dänemark bei der WM im August in Herning Favorit auf das in der Vergangenheit von Deutschland abonnierte Mannschafts-Gold. "Die Dänen sind extrem stark", sagte die erfolgreichste Reiterin der Geschichte am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz vor den deutschen Meisterschaften in Balve: "Sie haben ein hungriges Team mit erfahrenen und jungen Reitern und Pferden und vor allem den Heimvorteil."

In erster Linie sei die Olympiavierte Cathrine Dufour mit ihren beiden Erfolgspferden Bohemian und Vamos Amigos eine sehr starke Basis für die dänische Equipe. "Und für uns ist es natürlich schwierig, den Ausfall von Jessi zu kompensieren", sagte Werth. Die Olympiasiegerin und dreifache Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl erwartet Anfang August ihr zweites Kind.

Bei der DM in Balve (8. bis 12. Juni) wird sie als Beobachterin und Betreuerin von Nachwuchshoffnung Raphael Netz vor Ort sein. Der 23-Jährige ist Bereiter im Stall von Jessica von Bredow-Werndl und ihrem Bruder Benjamin Werndl in Aubenhausen. "Ich habe ein ziemlich cooles Trainerteam", sagte er am Dienstag und verriet sein ganz persönliches Credo: "Nicht viel reden, lieber reiten."

In der Dressur ist in Balve der komplette deutsche A-Kader am Start, Isabell Werth kommt mit Quantaz und Emilio. "Quantaz ist nach dem Rückzug von Bella Rose und Weihegold meine neue Nummer eins im Stall", sagte sie. Im Hinblick auf Olympia 2024 in Paris ist auch die elfjährige Hannoveraner Stute Superb eine Option.