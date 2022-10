Köln (SID) - Der Deutsche Schwimm-Verband sucht nach einem neuen Bundestrainer für die Wasserballer. Wie der DSV am Mittwoch bekannt gab, hat Coach Petar Porobic seine Tätigkeit nach einem Jahr auf "eigenen Wunsch" beendet. Der 65-Jährige aus Montenegro war im Oktober 2021 auf den langjährigen Bundestrainer Hagen Stamm gefolgt und betreute die DSV-Auswahl in diesem Jahr bei der WM in Budapest und der EM in Rom.

"Wir danken Petar Porobic für sein Engagement, in diesem einen Jahr hat er sich stets mit voller Kraft für die Nationalmannschaft eingesetzt", sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann: "Mit seiner großen Wasserball-Expertise hat er gerade unseren jüngeren Spielern sehr viel beibringen können, von dem sie auch in Zukunft profitieren werden."

Die Wasserballer hatten bei der EM in Italien ein Vorrundendebakel erlebt. Platz 13 bedeutete das schlechteste Abschneiden einer deutschen Mannschaft in der Geschichte der Europameisterschaften. Auch bei der WM in Ungarn war das Team von Porobic 13. geworden. Die Qualifikation für die EM 2024 in Tel Aviv beginnt im Juni 2023.