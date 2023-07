Ein Top-vier-Resultat in Normzeit bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka - und das Olympiaticket für Paris ist bereits frühzeitig gesichert.

Ein Top-vier-Resultat in Normzeit bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka - und das Olympiaticket für Paris ist bereits frühzeitig gesichert. Das geht aus den Nominierungskriterien hervor, die der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB) kurz vor Beginn der Titelkämpfe in Japan (14. bis 30. Juli) veröffentlichte. Diese Regelung gelte für das Beckenschwimmen in einer olympischen Einzeldisziplin, teilte der Deutsche Schwimm-Verband ( DSV) weiter mit.

Noch nicht vergebene Startplätze in einer Einzeldisziplin können auf identische Weise auch bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar im Februar 2024 gelöst werden. Alle anderen noch offenen Tickets werden erst nach dem finalen Qualifikationszeitraum vergeben, an dessen Ende als Höhepunkt die deutschen Meisterschaften in Berlin (25. bis 28. April) stattfinden. Für die Besetzung qualifizierter Staffeln werden nur die Zeiten im April 2024 und von der WM 2024 herangezogen.

"Der DOSB ist unserem Vorschlag damit vollumfänglich gefolgt, die besondere Konstellation mit einer WM im Februar und den deutschen Meisterschaften als finalem Qualifikationswettkampf Ende April in Berlin wird damit auch aus trainingsmethodischer Sicht bestmöglich berücksichtigt", sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann.

Im Freiwasser holt sich bereits in Fukuoka das Olympia-Ticket, wer unter den besten drei landet. Bei der WM 2024 werden dann 13 weitere Quotenplätze vergeben.