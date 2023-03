Kunstturnerin Jessica Schlegel hat beim DTB-Pokal in Stuttgart überraschend das Finale am Schwebebalken gewonnen.

Stuttgart (SID) - Kunstturnerin Jessica Schlegel hat beim DTB-Pokal in Stuttgart überraschend das Finale am Schwebebalken gewonnen. Die 17 Jahre alte Leipzigerin, die bei der Team Challenge nur in der deutschen B-Mannschaft geturnt hatte, siegte vor Maellyse Brassart aus Belgien sowie der Französin Lea Franceries. Europameisterin Emma Malewski ( Chemnitz) hatte sich nach einem Sturz nicht für den Endkampf qualifiziert.

Lokalmatadorin Meolie Jauch aus Stuttgart kam am Stufenbarren auf den vierten Platz. In einem Sprungfinale mit nur zwei Teilnehmerinnen wurde die Chemnitzerin Karina Schönmaier Zweite hinter Joscelyn Roberson aus den USA.