Der Italiener Mirko Bortolotti hat im Titelrennen der DTM zurückgeschlagen. Der Lamborghini-Pilot feierte am Sonntag auf dem Sachsenring seinen dritten Saisonsieg und eroberte die Gesamtführung vom Österreicher Thomas Preining zurück. Rang zwei ging an Luca Stolz (Kirchen/Mercedes), der am Samstag an gleicher Stelle gewonnen hatte, der Schweizer Ricardo Feller im Audi komplettierte das Podest.

Bortolotti liegt vier Rennen vor Saisonende nun elf Punkte vor dem am Sonntag fünftplatzierten Porsche-Piloten Preining. Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika/BMW) war in der ersten Runde in eine Kollision verstrickt und muss seine Meisterschaftshoffnungen wohl begraben.

Weiter geht es am 23. und 24. September auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg, vier Wochen später steigt das traditionelle Saisonfinale auf dem Hockenheimring.