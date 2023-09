Kelvin van der Linde (Audi) hat in der DTM das erste von zwei Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg gewonnen.

Kelvin van der Linde ( Audi) hat in der DTM das erste von zwei Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg gewonnen. Bei widrigen Witterungsbedingungen und auf einer zunächst regennassen und dann abtrocknenden Strecke verwies er Laurin Heinrich (Würzburg/Porsche) und den Schweizer Ricardo Feller ( Audi) auf die Plätze. Kelvins jüngerer Bruder, der amtierende Champion Sheldon van der Linde ( BMW), blieb auf Platz 14 ohne Punkte und hat keine Chance mehr auf den erneuten Gewinn der Meisterschaft.

Vor dem Finale am 21. und 22. Oktober in Hockenheim behauptete der Italiener Mirko Bortolotti ( Lamborghini) nach seinem zehnten Platz in Spielberg die Führung in der Gesamtwertung. Sein Vorsprung auf Verfolger Thomas Preining (Österreich/Porsche) beträgt vor dem zweiten Rennen am Sonntag (13.30/ProSieben) allerdings nur noch sechs Punkte.