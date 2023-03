Der erst elf Jahre alte Hussain Besou steht vor seinem Debüt in der deutschen Schach-Nationalmannschaft.

Hamburg (SID) - Der erst elf Jahre alte Hussain Besou steht vor seinem Debüt in der deutschen Schach-Nationalmannschaft. Der Schüler aus Lippstadt soll im April für den Deutschen Schachbund (DSB) beim traditionsreichen Mitropa-Cup in Kroatien am Brett sitzen. Noch nie war ein deutscher Nationalspieler jünger.

"Hussain hat zuletzt sehr ansprechende Leistungen gezeigt", sagte Nachwuchsbundestrainer Bernd Vökler der Welt. Sein Schützling kam vor fünf Jahren als Flüchtling von Syrien nach Deutschland. In der aktuellen Weltrangliste U12 liegt Besou auf dem zweiten Platz, bei den Jugend-Weltmeisterschaften gewann er zuletzt die Bronzemedaille.