Solider Auftakt der deutschen Springreiter bei der EM in Mailand und ein persönliches Erfolgserlebnis für Philipp Weishaupt: Mit dem erst neunjährigen Westfalen-Wallach Zineday blieb Weishaupt als einer von nur vier Reitern im Zeitspringen ohne Abwurf und reihte sich auf dem dritten Platz der Einzelwertung ein. "Es lief genau wie geplant", sagte der 38-Jährige: "Kann so weitergehen."

In der Teamwertung ist die Equipe von Bundestrainer Otto Becker vor dem ersten Umlauf im Nationenpreis am Donnerstag Dritter hinter Olympiasieger und Weltmeister Schweden sowie Titelverteidiger Schweiz. 2021 hatte Deutschland bei der EM in Riesenbeck Silber geholt. In der Einzelwertung führt der Schwede Jens Fredricson mit Cosmopolit vor dem Schweizer Martin Fuchs mit Leone Jei und Weishaupt.

"Ich denke, wir sind noch in Reichweite, und das lässt hoffen für die nächsten Tage", sagte Becker, der seinen Reitern überwiegend "Top-Runden" bescheinigte. Am Abend war noch eine Sitzung geplant, in der das Prozedere für die nächsten Tage festgelegt werden sollte. "Wir können ja die Startreihenfolge im Team vor dem Nationenpreis noch einmal ändern", sagte Becker: "Darüber werden wir beraten."

Leichte Fehler verhinderten eine noch bessere deutsche Ausgangsposition. Sowohl Jana Wargers mit Limbridge als auch Aachen-Sieger Marcus Ehning mit Stargold leisteten sich je einen Abwurf und belegen vorerst die Plätze 21 und 24. Christian Kukuk mit Mumbai, als Einzelstarter dabei, landete auf Position 17.

Einen Tag zum Vergessen erlebte Gerrit Nieberg. Der Aachen-Sieger von 2022, mit seinem Paradepferd Ben Nachrücker für Titelverteidiger Andre Thieme, musste als erster deutscher Reiter in den Parcours und lieferte mit nicht weniger als vier Abwürfen das Streichresultat für die Mannschaft. Auf Platz 63 hat Nieberg auch mit der abschließenden Vergabe der Einzelmedaillen am Sonntag nichts mehr zu tun.