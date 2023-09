Erst großer Sport, dann warme Worte: Die neuen Dressur-Europameister aus Großbritannien haben bei ihrer Sieger-Pressekonferenz emotional Komplimente ausgetauscht. Ausgegangen war das Ganze von einer Frage an Dressurreiter Gareth Hughes (52) nach seiner ersten Goldmedaille bei einer EM überhaupt.

Charlotte Dujardin adelte er unter anderem nach ihrem Auftritt am Donnerstag als "eine Weltklasse-Reiterin". Die dreimalige Olympiasiegerin war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ihr Team Dauereuropameister Deutschland von der Spitze verdrängte.

"Tut mir Leid, wenn ich jetzt emotional werde", sagte Hughes mit Tränen in den Augen und etwas zittriger Stimme: "Es war einfach eine Ehre, dir heute zusehen zu dürfen. Es ist eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein", brachte er gerade noch heraus, ehe er die Medaille um seinen Hals hochhob und in Richtung seiner Teamkameraden sagte: "Alles, was ich sagen will, ist: Danke für das hier!"

Hughes gewann mit der britischen Mannschaft bereits bei der EM 2021 sowie den Weltmeisterschaften 2014 und 2022 Silber, lieferte jedoch bis auf 2022 immer das Streichresultat des Teams. Der Sieg in Riesenbeck ist sein bislang größter Erfolg. Auch diesmal erzielte er zwar das schlechteste der vier Ergebnisse, darf sich aber dank Dujardin, Lottie Fry und Carl Hester Europameister nennen.

Von Hester bekam er gleich ein dickes Lob zurück: "Du findest heraus, wer wirklich deine Freunde sind, wenn du zwei Wochen zusammen in Tokio bleiben musst", sagte er bezogen auf die Olympischen Spiele 2021 mit einem Lachen: "Und wir mochten uns nach den zwei Wochen immer noch. Gareth hat uns unterstützt, obwohl er nicht reiten konnte, weil nur drei Starter erlaubt waren. Ihr könnt sehen, was er für eine liebenswerte Person ist."