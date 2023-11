Bei der 16. Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises am 24. November in Düsseldorf werden mit dem DNP Sport erstmals herausragende Leistungen der Nachhaltigkeit im Sportsektor ausgezeichnet. Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wird dabei einen Ehrenpreis erhalten. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Der DNP Sport war im letzten Jahr vom Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB), dem Bundesinnenministerium ( BMI) und zahlreichen Partnern ins Leben gerufen worden. Er zeichnet Menschen, Unternehmen, Medien und Vereine aus, die vorbildlich den nachhaltigen Wandel im Sport voranbringen.

Vettel, der schon vor seinem Karriereende die Umweltsünden des Motorsports kritisiert hatte, erhält den "Sonderpreise für Vorbilder der Nachhaltigkeit". Heute engagiert sich der 36-Jährige unter anderem für umweltfreundlichere Technologien im Rennsport, Elektroautos und innovative Treibstoffe.