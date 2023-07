Der Brasilianer Enzo Fittipaldi hat in der Formel 2 seinen ersten Sieg gefeiert. Im Sprintrennen am Samstag in Spa setzte sich der 22-Jährige im Carlin vor Richard Verschoor (Niederlande/Van Amersfoort Racing) und Theo Pourchaire ( Frankreich) durch. Fittipaldi, Enkel des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, gelang das entscheidende Überholmanöver gegen den lange vorne liegenden Verschoor in der vorletzten Runde.

Art-Pilot Pourchaire rückte in der Gesamtwertung durch seinen dritten Platz näher an Spitzenreiter Frederik Vesti heran. Pourchaire hat nun 148 Punkte, der Däne Vesti (Prema Racing) steht mit 155 Zählern an der Spitze. Im Rennen wurde Vesti Siebter.

Am Sonntag (10.00 Uhr/Sky) steht das Hauptrennen auf dem Programm, in dem deutlich mehr Punkte vergeben werden als im Sprint. Der Sieg bringt 25 Punkte.