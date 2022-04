Berlin (SID) - Es ist das Duell der "ewigen Rivalen": Am kommenden Wochenende startet die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft im Volleyball der Männer. Zum neunten Mal in Folge stehen sich die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen gegenüber. Das Auftaktspiel der Best-of-Five-Serie findet am Samstag (18.30 Uhr/Twitch) in der Halle des Hauptrundensiegers in Berlin statt.

Die Berliner, die die vergangenen fünf Finalduelle für sich entschieden haben, zeigen sich vor dem Auftakt hochmotiviert: "Den Volleyballtitel zu holen, das ist so ein schönes Gefühl, das kann man nicht häufig genug wiederholen", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand dem SID. Das Duell sei "fast wie eine eigene Marke geworden" und dabei keineswegs langweilig.

Herausforderer Friedrichshafen setzt auf die Erfahrung seines australischen Coaches. Mark Lebedew, damals noch Trainer in Berlin, stoppte im Jahr 2012 ausgerechnet den Lauf seines heutigen Arbeitgebers, der von 2005 bis 2011 ununterbrochen deutscher Meister geworden war. "Das ist eine lustige Geschichte, dass die Möglichkeit besteht, nun die Serie von Berlin zu beenden", sagte Lebedew dem SID vor dem Finale gegen seinen Ex-Klub.

Die Recycling Volleys Berlin haben in diesem Jahr die Chance auf ihren zwölften Meistertitel. Damit würden sie bis auf einen Titel an Rekordmeister Friedrichshafen (13) heranrücken.