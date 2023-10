Fallschirmspringer Stefan Wiesner hat bei den Europameisterschaften im italienischen Ravenna seine Ausnahmestellung erneut unterstrichen. Der 41-Jährige aus Bad Kohlgrub holte im Stil- und Zielspringen acht Goldmedaillen, davon vier im Einzel.

Beim mehrtägigen Event, gleichzeitig ein Weltcup, gewann Wiesner mit seinen Mannschaftskollegen Elischa Weber, Christian Kautzmann, Kai Erthel (alle Schongau) und Robin Griesheimer (Schwabsoien) zwei Titel in der Teamwertung Zielspringen sowie zwei in der Königsdisziplin Mannschafts-Kombinationswertung Ziel- und Stilspringen.

"Ein besseres Ergebnis beim Saisonhöhepunkt hätten wir uns nicht wünschen können, sagte DFV-Sportdirektor Ralph Schusser: "Die hohen Erwartungen, die sich bereits auf der deutschen Meisterschaft angekündigt hatten, konnten sogar noch getoppt werden." Wiesner hatte im September dreimal DM-Gold gewonnen.

Insgesamt gingen in Ravenna 16 Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutschen Fallschirmsportverbandes (DFV) und des Deutschen Aero Clubs e.V. Es waren neun Aktive der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Altenstadt dabei.

Eigentlich hätten die Titelkämpfe im Frühjahr stattfinden sollen, mussten wegen der Flutkatastrophe in der Region aber in den Herbst verlegt werden.