In Mannheim gelingt der deutschen Nationalmannschaft im Faustball gegen Namibia der Start in die WM.

Die deutschen Faustballer sind mit einem lockeren Sieg in die Weltmeisterschaft in Mannheim gestartet. Der Titelverteidiger bezwang Namibia im Rhein-Neckar-Stadion mit 3:0 (11:2, 11:5, 11:4). Im zweiten von drei Gruppenspielen geht es am Sonntag (19.00 Uhr) gegen die Schweiz. Die zwei besten Teams der Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Die Auswahl von Bundestrainer Olaf Neuenfeld ist klarer Titelfavorit: 15 Weltmeisterschaften gab es seit 1968, zwölfmal ging Gold an das deutsche Team, das in Ermangelung eines nationalen deutschen Fachverbandes immer noch für den Deutschen Turner-Bund (DTB) aufläuft.

Ernsthaft betrieben wird Faustball vorrangig in den deutschsprachigen Ländern oder von Nachkommen deutscher Auswanderer in Argentinien, Brasilien, Chile, Namibia und Australien.