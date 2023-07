Florettfechterin Anne Sauer hat bei der WM in Mailand eine Medaille verpasst. Die größte Edelmetallhoffnung des Deutschen Fechter Bundes wurde Siebte.

Florettfechterin Anne Sauer hat bei der WM in Mailand eine Medaille verpasst. Die größte Edelmetallhoffnung des Deutschen Fechter Bundes (DFeB), die in dieser Saison schon einen Grand-Prix-Sieg vorzuweisen hat, scheiterte im Viertelfinale an der US-Amerikanerin Lee Kiefer deutlich mit 7:15 und wurde Siebte.

Zuvor waren auch Leonie Ebert, die im letzten Jahr noch EM-Gold geholt hatte, in der Runde der besten 32 und Leandra Behr im Achtelfinale vorzeitig ausgeschieden. Der DFeB wartet damit weiter auf eine Medaille bei den diesjährigen Titelkämpfen, die letzten Chancen gibt es in den Teamwettbewerben.