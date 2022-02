Die Formel 1 ist auch in der kommenden Saison zumindest teilweise im deutschen Free-TV zu sehen.

Köln (SID) - Die Formel 1 ist auch in der kommenden Saison zumindest teilweise im deutschen Free-TV zu sehen. RTL zeigt wie im Vorjahr vier Rennen live. Von den Grand Prix in Imola (24. April), Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November) soll umfassend berichtet werden, unter Vorbehalt möglicher Änderungen am Rennkalender.

Sky zeigt weiterhin alle Rennen live und hat zudem die Formel 2 und die Formel 3 im Programm. RTL hatte sich Anfang 2021 im Rahmen einer Partnerschaft mit Sky Deutschland die Free-TV-Rechte an vier WM-Läufen für die Jahre 2021 und 2022 gesichert.

Auf Nitro zeigt RTL zudem weiterhin das ADAC GT Masters und einige Rahmenrennserien. Auch die WEC-Langstrecken-WM gehört zum Programm, Nitro überträgt damit unter anderem die 90. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans (11./12. Juni). Der Sender wird zudem erneut vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (28./29. Mai) berichten.