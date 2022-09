Zandvoort (SID) - David Beckmann hat beim Heimspiel seines Van-Amersfoort-Teams die Punkte deutlich verpasst. Im Formel-2-Sprint in Zandvoort wurde der Iserlohner am Samstag 14., Punkte gibt es für die besten Acht. Auch sein Teamkollege Amaury Cordeel (Belgien) ging in den Niederlanden als 12. leer aus.

Den Sieg sicherte sich Marcus Armstrong (Neuseeland/Hitech) vor Clement Novalak (Frankreich/MP Motorsport) und Dennis Hauger (Norwegen/Prema). An der Spitze der Gesamtwertung tat sich nichts, Felipe Drugovich (MP Motorsport) ist ohnehin seit Wochen enteilt.

Im Sprint von Zandvoort wurde der Brasilianer nur Zehnter, holte aber den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Drugovich führt mit nun 206 Zählern deutlich vor dem Franzosen Theo Pourchaire (ART/162), der nach einem frühen Ausritt am Samstag nur hinterherfuhr. Am Sonntag (10.20 Uhr/Sky) werden im Hauptrennen von Zandvoort deutlich mehr Zähler vergeben.