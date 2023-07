Der US-Amerikaner Jak Crawford hat seinen ersten Sieg in der Formel 2 gefeiert.

Der US-Amerikaner Jak Crawford hat seinen ersten Sieg in der Formel 2 gefeiert. Der 18 Jahre alte Red-Bull-Zögling in Diensten des Hitech-Teams setzte sich im Sprintrennen von Spielberg vor dem hoch gewetteten Victor Martins (ART) und Clement Novalak (Trident/beide Frankreich) durch.

Der Gesamtführende Frederik Vesti verpasste die Punkteränge, der Däne geht aber als Spitzenreiter der Meisterschaft ins Hauptrennen am Sonntag (9.55 Uhr/Sky).

Nach dem Tod des niederländischen Motorsporttalents Dilano van't Hoff war die Stimmung am Red-Bull-Ring spürbar gedämpft. Van't Hoff war am Samstagvormittag im belgischen Spa im Alter von 18 Jahren bei einem Rennen der Nachwuchsserie Formula Regional European Championship ums Leben gekommen.

Van't Hoff fuhr für MP Motorsport, das niederländische Team ist auch in der Formel 2 am Start. Die Piloten Dennis Hauger ( Norwegen) und Jehan Daruvala ( Indien) stiegen nach einer Schweigeminute in ihre Rennwagen. Hauger wurde Siebter, Daruvala schied früh aus.