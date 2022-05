Felipe Drugovich hat seine Nullrunde vergessen gemacht und mit dem Sieg im Formel-2-Hauptrennen in Monaco seine Meisterschaftsführung gefestigt.

Monte Carlo (SID) - Der Brasilianer Felipe Drugovich hat seine Nullrunde vergessen gemacht und mit dem Sieg im Formel-2-Hauptrennen in Monaco seine Meisterschaftsführung gefestigt. Der 22-Jährige vom Team MP Motorsport siegte am Sonntagvormittag vor seinem ersten Verfolger in der Gesamtwertung, dem Franzosen Theo Pourchaire (ART Grand Prix). Drugovich liegt nach seinem vierten Sieg im zehnten Saisonrennen nun 32 Punkte vor dem früheren Meister der ADAC Formel 4.

Am Samstag im Sprint, den der norwegische Rookie Dennis Hauger vom Prema-Team gewann, hatten sich Drugovich und sein Team massiv verpokert, indem sie auf Regen setzten, der letztlich ausblieb. Nach zahlreichen Reifenwechseln und Strafen wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse gab Drugovich schließlich auf.