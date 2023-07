Alpine-Junior Jack Doohan ( Australien) hat beim Hauptrennen der Nachwuchsrennserie Formel 2 in Ungarn seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Polesetter vom UNI-Virtuosi-Team setzte sich nach einer fehlerlosen Fahrt auf dem Hungaroring vor dem von Mercedes geförderten Dänen Frederik Vesti (Prema) durch, Dritter wurde der Franzose Victor Martins für ART.

"Das Auto lag wie auf Schienen, es hat genau das gemacht, was ich wollte", sagte der Rennsieger, Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan. Das Sprintrennen am Samstag hatte Dennis Hauger (Norwegen/MP Motorsport) gewonnen.

Vesti fährt als Gesamtführender zum nächsten Rennwochenende in Spa (29./30. Juli), das Finale steigt Ende November in Abu Dhabi. Deutsche Fahrer sind in diesem Jahr in der Serie, die Mick Schumacher 2020 gewann, nicht am Start.