Rennfahrer Dennis Hauger (MP Motorsport) hat beim Sprintrennen der Nachwuchsrennserie Formel 2 in Ungarn seinen zweiten Saisonsieg geholt. Der Norweger setzte sich auf dem Hungaroring souverän gegen den Red-Bull-Junior Ayumu Iwasa (Japan/DAMS) durch. Platz drei sicherte sich Prema-Pilot Oliver Bearman ( Großbritannien) nach einem packenden Zweikampf mit dem Franzosen Theo Pourchaire (ART).

Das Formel-2-Hauptrennen in Budapest steigt am Sonntag (10.05 Uhr/Sky). Das Saisonfinale findet vom 24. bis 26. November in Abu Dhabi statt. Deutsche Fahrer sind in diesem Jahr in der Serie, die Mick Schumacher 2020 gewann, nicht am Start.