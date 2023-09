Theo Pourchaire hat durch seinen dritten Platz in Monza seinen Vorsprung auf 25 Punkte ausgebaut und geht damit als Favorit ins Saisonfinale.

Der Franzose Theo Pourchaire (20) reist als hoher Meisterschaftsfavorit zum Formel-2-Saisonfinale am 25. und 26. November in Abu Dhabi. Durch seinen dritten Platz im Hauptrennen von Monza und das gleichzeitige Ausscheiden seines großen Rivalen Frederik Vesti (Dänemark/Prema) baute der von Sauber geförderte Pourchaire seinen Vorsprung auf 25 Punkte aus. 39 Zähler können maximal noch gewonnen werden.

Mercedes-Junior Vesti wurde in der ersten Runde auf die Wiese gedrückt und musste seinen beschädigten Prema-Rennwagen abstellen. Es folgte die erste von insgesamt fünf Safety-Car-Phasen, den Sieg holte sich Vestis Teamkollege Oliver Bearman. Im Sprint am Samstag hatte Vesti noch triumphiert und war wieder etwas an ART-Pilot Pourchaire herangerückt.

Der Meister der Formel 2 darf seinen Titel gemäß Reglement nicht verteidigen. Die vorherigen zwei Champions Oscar Piastri und Felipe Drugovich kamen mit ihren Titeln im Gepäck in der Formel 1 aber zunächst nur als Ersatzfahrer unter. Der bislang letzte Formel-2-Meister, der direkt in der Königsklasse ein Stammcockpit ergatterte, war Mick Schumacher nach seinem Titelgewinn 2020.